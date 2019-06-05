2019-06-05T14:31:21+03:00
Происшествия

Житель Тверской области нарубил елей без малого на три миллиона рублей

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области поймали "черного лесоруба" Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиВ Тверской области поймали "черного лесоруба" Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Сообщение о незаконной рубке леса поступило в дежурную часть МО МВД России «Ржевский» от представителя районного лесничества. На месте происшествия полицейские установили, что возле одного из населённых пунктов в Зубцовском районе неизвестный вырубил ели. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около трех миллионов рублей.

Злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний местный житель. С места незаконной рубки были изъяты бензопилы.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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