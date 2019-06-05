В Твери женщина пострадала из-за резкого маневра водителя машрутки

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-05T12:11:57+03:00

Следователи проводят проверку по факту падения пенсионерки в маршрутке Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Инцидент произошел утром, 4 июня, на пр-те 50 лет Октября в Твери.

41-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", при перестроении не уступил дорогу маршрутке. Водитель автобуса "ПАЗ 320412-04" (маршрутное такси № 33К) резко затормозил, чтобы избежать столкновения, в результате чего в салоне с сиденья упала женщина.

79-летняя пассажирка с полученными травмами была доставлена в приемное отделение скорой помощи и после оказания медицинской помощи отпущена.

По данному факту следователи СУ СК РФ по Тверской области начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU