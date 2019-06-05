2019-06-05T12:11:57+03:00
Происшествия

В Твери женщина пострадала из-за резкого маневра водителя машрутки

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Следователи проводят проверку по факту падения пенсионерки в маршруткеСледователи проводят проверку по факту падения пенсионерки в маршруткеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Инцидент произошел утром, 4 июня, на пр-те 50 лет Октября в Твери.

41-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", при перестроении не уступил дорогу маршрутке. Водитель автобуса "ПАЗ 320412-04" (маршрутное такси № 33К) резко затормозил, чтобы избежать столкновения, в результате чего в салоне с сиденья упала женщина.

79-летняя пассажирка с полученными травмами была доставлена в приемное отделение скорой помощи и после оказания медицинской помощи отпущена.

По данному факту следователи СУ СК РФ по Тверской области начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тверской области нарубил елей без малого на три миллиона рублей
В Твери под Новым мостом закрасили граффити с изображением музыканта Сергея Локтева
Свалку удобрения в Тверской области убрали
В Тверской области обнаружено тело неизвестной женщины
Муж и жена заплатят штраф за то, что ругались матом на остановке в Твери
В Тверской области иномарка врезалась в лося, водитель погиб
В Тверской области мотоциклист погиб, врезавшись в кабана
Мужчина полгода проведет в тюрьме за сбыт паленой водки в Твери
День эколога в Твери отметят фестивалем агитбригад
В душевой на улице Бобкова в Твери теперь можно не только помыться, но и постирать
В Твери уничтожили 130 килограммов запрещенных яблок
Пожарные спасли жителя Твери из горящей квартиры
Несколько тысяч мусульман отметили праздник Ураза-байрам в Твери
Во время пожара в деревне Гринино в Тверской области сгорело 6 домов
Масштабный пожар разгорелся в Тверской области в деревне Гринино
Собственника обязали снести асфальтобетонный завод, размещенный на сельхозземлях под Тверью
В Тверской области горело здание фанерного цеха
За месяц восемь детей выпали из окон в Тверской области
Во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью примут участие пенсионеры из Тверской области
Молодого парня лишили мобильного телефона в Твери
За неделю клещи покусали более 550 человек в Тверской области
Юные художники из Москвы и Твери соберутся на пленэр в усадьбе «Домотканово»
Началась аккредитация на "НАШЕСТВИЕ" в Тверской области
На пруду во Ржеве в Тверской области появилась Утиная улица
В ночь на 5 июня будет перекрыт бульвар Профсоюзов для работ «Тверь Водоканала»
Пожилая женщина оказалась под колесами легковушки в Тверской области