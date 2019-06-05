В Тверской области иномарка врезалась в лося, водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-05T10:11:40+03:00

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Авария случилось утром, 5 июня, на 327 км трассы М-10 в Вышневолоцком районе Тверской области. 20-летний водитель иномарки ехал в сторону Санкт-Петербурга и врезался в лося, который вышел на дорогу. От удара автомобиль перевернулся, водитель погиб, сообщили в региональной Госавтоинспекции. 28-летняя пассажирка автомобиля с травмами и ушибами доставлена в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU