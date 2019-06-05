2019-06-05T10:11:40+03:00
Происшествия

В Тверской области иномарка врезалась в лося, водитель погиб

ДТП произошло на трассе М-10
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария случилось утром, 5 июня, на 327 км трассы М-10 в Вышневолоцком районе Тверской области. 20-летний водитель иномарки ехал в сторону Санкт-Петербурга и врезался в лося, который вышел на дорогу. От удара автомобиль перевернулся, водитель погиб, сообщили в региональной Госавтоинспекции. 28-летняя пассажирка автомобиля с травмами и ушибами доставлена в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области обнаружено тело неизвестной женщины
Муж и жена заплатят штраф за то, что ругались матом на остановке в Твери
В Тверской области мотоциклист погиб, врезавшись в кабана
Мужчина полгода проведет в тюрьме за сбыт паленой водки в Твери
День эколога в Твери отметят фестивалем агитбригад
В душевой на улице Бобкова в Твери теперь можно не только помыться, но и постирать
В Твери уничтожили 130 килограммов запрещенных яблок
Пожарные спасли жителя Твери из горящей квартиры
Несколько тысяч мусульман отметили праздник Ураза-байрам в Твери
Во время пожара в деревне Гринино в Тверской области сгорело 6 домов
Масштабный пожар разгорелся в Тверской области в деревне Гринино
Собственника обязали снести асфальтобетонный завод, размещенный на сельхозземлях под Тверью
В Тверской области горело здание фанерного цеха
За месяц восемь детей выпали из окон в Тверской области
Во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью примут участие пенсионеры из Тверской области
Молодого парня лишили мобильного телефона в Твери
За неделю клещи покусали более 550 человек в Тверской области
Юные художники из Москвы и Твери соберутся на пленэр в усадьбе «Домотканово»
Началась аккредитация на "НАШЕСТВИЕ" в Тверской области
На пруду во Ржеве в Тверской области появилась Утиная улица
В ночь на 5 июня будет перекрыт бульвар Профсоюзов для работ «Тверь Водоканала»
Пожилая женщина оказалась под колесами легковушки в Тверской области