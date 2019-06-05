В Тверской области мотоциклист погиб, врезавшись в кабана
ДТП произошло в Краснохолмском районе
Мотоциклист погиб при столкновении с кабаном Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария произошла рано утром 4 июня, на 8-м километре автодороги Красный Холм - Рачево Краснохолмского района Тверской области.
58-летний водитель мотоцикла «KN110-6 VIRAGO» совершил наезд на дикое животное (предположительно кабана), сообщат пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU