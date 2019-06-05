Муж и жена заплатят штраф за то, что ругались матом на остановке в Твери
Решение вынес Заволжский районный суд
Супруги оштрафованы за мат на остановкеФото: Валерий РОМАНОВ
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Судом установлено, что 1 июня 2019 года житель и жительница Твери, находясь на остановке общественного транспорта по ул. П.Савельевой, в присутствии сотрудников полиции демонстративно выражались грубой нецензурной бранью.
Пара игнорировала правила приличия в обществе, нарушала общественный порядок и спокойствие граждан. Требование полицейских нарушители проигнорировали и продолжили ругаться.
Постановлениями Заволжского районного суда Твери супруги признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им придется заплатить штраф в размере 1000 рублей за нарушение общественного порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU