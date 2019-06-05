Мужчина полгода проведет в тюрьме за сбыт паленой водки в Твери

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-05T09:20:39+03:00

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Судом установлено, что 28 декабря прошлого года обвиняемый продал за 100 рублей спиртосодержащую жидкость под видом пищевой алкогольной продукции. «Водка» была налита в прозрачные пол-литровые бутылки с этикеткой «...КАШИНСКАЯ...».

Согласно экспертизе, крепость напитка составила 35,3 градусов. В жидкости также обнаружили наличие ацетона, метанола, изобутилового спирта. В результате проведенного исследования, в составе представленной жидкости обнаружен толуол.

- Употребление данной спиртосодержащей жидкости в пищевых целях недопустимо, так как она является опасной для жизни и здоровья человека и не отвечает требованиям безопасности, предусмотренным для пищевых продуктов, и не подлежит реализации, - пояснили в пресс-службе суда.

Приговором Заволжского районного суда г. Твери местный житель признан виновным по ч.1 ст. 238 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU