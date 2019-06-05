В душевой на улице Бобкова в Твери теперь можно не только помыться, но и постирать

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-05T08:17:35+03:00

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Жители Пролетарского района и поселка Первомайский, проживающие в неблагоустроенном жилье, снова могут пользоваться услугами муниципального душевого павильона на улице Бобкова, д. 5.

На днях душевые вновь возобновили работу после ремонта.

Напомним, что павильон был закрыт в 2018 году из-за того, что инженерные сети выработали свой ресурс, и люди остались без возможности помыться в нормальных условиях.

Обращение местных жителей рассмотрели депутаты Тверской городской Думы.

- В марте этого года ремонт был начат. В течение трех месяцев были заменены все коммуникации, окна, частично проведен косметический ремонт. В последних числах мая павильон с 12-ю душевыми кабинками был вновь открыт, - сообщает пресс-служба Тверской городской Думы.

Душевые пользуются спросом постоянно, в день туда приходит более 60 человек. После ремонта здесь установили стиральные машинки, чтобы у посетителей была возможность не только помыться, но и постирать белье.

Планируется, что в скором времени будут отремонтированы и кабинки душевых, а в соседнем помещении появится баня.

ИСТОЧНИК KP.RU