В душевой на улице Бобкова в Твери теперь можно не только помыться, но и постирать
Жители Пролетарского района и поселка Первомайский, проживающие в неблагоустроенном жилье, снова могут пользоваться услугами муниципального душевого павильона на улице Бобкова, д. 5.
На днях душевые вновь возобновили работу после ремонта.
Напомним, что павильон был закрыт в 2018 году из-за того, что инженерные сети выработали свой ресурс, и люди остались без возможности помыться в нормальных условиях.
Обращение местных жителей рассмотрели депутаты Тверской городской Думы.
- В марте этого года ремонт был начат. В течение трех месяцев были заменены все коммуникации, окна, частично проведен косметический ремонт. В последних числах мая павильон с 12-ю душевыми кабинками был вновь открыт, - сообщает пресс-служба Тверской городской Думы.
Душевые пользуются спросом постоянно, в день туда приходит более 60 человек. После ремонта здесь установили стиральные машинки, чтобы у посетителей была возможность не только помыться, но и постирать белье.
Планируется, что в скором времени будут отремонтированы и кабинки душевых, а в соседнем помещении появится баня.
ИСТОЧНИК KP.RU