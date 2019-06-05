2019-06-05T07:22:19+03:00
Происшествия

Пожарные спасли жителя Твери из горящей квартиры

ЧП случилось в Затверечье
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пожар на ул. 2-я Серова Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиПожар на ул. 2-я Серова Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре на ул. 2-я Серова поступило в службу оперативного обеспечения диспетчерской связи ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 4 июня.

К месту вызова незамедлительно выехали отделения пожарно-спасательной части № 4, № 2 и специализированной пожарно-спасательной части.

Спасатели прибыли на место через считанные минуты и установили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на 4 этаже. В помещении наблюдалось сильное задымление.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев звеном ГДЗС был спасен мужчина, который был передан в руки прибывших врачей скорой медицинской помощи, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Полностью потушить пожар удалось к 21.10. С огнем боролись 9 человек и 3 единицы техники. В квартире полностью выгорела отделка.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери уничтожили 130 килограммов запрещенных яблок
Несколько тысяч мусульман отметили праздник Ураза-байрам в Твери
Во время пожара в деревне Гринино в Тверской области сгорело 6 домов
Масштабный пожар разгорелся в Тверской области в деревне Гринино
Собственника обязали снести асфальтобетонный завод, размещенный на сельхозземлях под Тверью
В Тверской области горело здание фанерного цеха
За месяц восемь детей выпали из окон в Тверской области
Во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью примут участие пенсионеры из Тверской области
Молодого парня лишили мобильного телефона в Твери
За неделю клещи покусали более 550 человек в Тверской области
Юные художники из Москвы и Твери соберутся на пленэр в усадьбе «Домотканово»
Началась аккредитация на "НАШЕСТВИЕ" в Тверской области
На пруду во Ржеве в Тверской области появилась Утиная улица
В ночь на 5 июня будет перекрыт бульвар Профсоюзов для работ «Тверь Водоканала»
Пожилая женщина оказалась под колесами легковушки в Тверской области