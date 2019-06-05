Пожарные спасли жителя Твери из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-05T07:22:19+03:00

Пожар на ул. 2-я Серова Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре на ул. 2-я Серова поступило в службу оперативного обеспечения диспетчерской связи ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 4 июня.

К месту вызова незамедлительно выехали отделения пожарно-спасательной части № 4, № 2 и специализированной пожарно-спасательной части.

Спасатели прибыли на место через считанные минуты и установили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на 4 этаже. В помещении наблюдалось сильное задымление.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев звеном ГДЗС был спасен мужчина, который был передан в руки прибывших врачей скорой медицинской помощи, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Полностью потушить пожар удалось к 21.10. С огнем боролись 9 человек и 3 единицы техники. В квартире полностью выгорела отделка.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU