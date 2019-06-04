Несколько тысяч мусульман отметили праздник Ураза-байрам в Твери
Сегодня, 4 июня, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам или праздник разговения. Этот день знаменует завершение длительного поста, который начался 5 мая и завершился только сегодня. В это время пищу и воду нельзя было принимать до захода солнца.
В Твери Ураза-байрам, как и в прошлом году, отмечали между деревнями Жданово и Аркатово. Несколько тысяч мусульман собрались на поле, чтобы совершить священный намаз.
Праздник продлился до самого вечера. Собравшихся ждали традиционные угощения, игры и конкурсы для детей.
Следующий большой праздник – Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) – мусульмане будут отмечать с 11 до 15 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU