2019-06-04T21:26:18+03:00
Общество

Несколько тысяч мусульман отметили праздник Ураза-байрам в Твери

Массовые торжества прошли между деревнями Жданово и Аркатово
Ольга ТРОФИМОВА
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Ураза-байрам в ТвериУраза-байрам в ТвериФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Сегодня, 4 июня, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам или праздник разговения. Этот день знаменует завершение длительного поста, который начался 5 мая и завершился только сегодня. В это время пищу и воду нельзя было принимать до захода солнца.

В Твери Ураза-байрам, как и в прошлом году, отмечали между деревнями Жданово и Аркатово. Несколько тысяч мусульман собрались на поле, чтобы совершить священный намаз.

Праздник продлился до самого вечера. Собравшихся ждали традиционные угощения, игры и конкурсы для детей.

Следующий большой праздник – Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) – мусульмане будут отмечать с 11 до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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