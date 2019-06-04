Во время пожара в деревне Гринино в Тверской области сгорело 6 домов

СЕГОДНЯ 20:45 2019-06-04T20:46:23+03:00

На пожаре в деревне Гринино сгорело 6 домов Фото: Ольга Крыльцова

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Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России днем, 4 июня.

По прибытии на место стало известно, что загорелся жилой дом. В считанные минуты огонь перекинулся на соседние строения.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате пожара огнем уничтожено 6 строений, 3 из которых являются нежилыми. Несмотря на условия, способствующие развитию пожара – отсутствие между строениями противопожарных разрывов, – огнеборцам удалось не допустить распространения огня на близлежащие строения.

По данным ведомства, всего в Гринино проживет 12 человек и находится 15 домов. Пострадавших нет.

Четверо жителей, чьи дома сгорели, разместились у родственников.

Всего к ликвидации было привлечено 42 человека и 13 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU