Во время пожара в деревне Гринино в Тверской области сгорело 6 домов
Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России днем, 4 июня.
По прибытии на место стало известно, что загорелся жилой дом. В считанные минуты огонь перекинулся на соседние строения.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате пожара огнем уничтожено 6 строений, 3 из которых являются нежилыми. Несмотря на условия, способствующие развитию пожара – отсутствие между строениями противопожарных разрывов, – огнеборцам удалось не допустить распространения огня на близлежащие строения.
По данным ведомства, всего в Гринино проживет 12 человек и находится 15 домов. Пострадавших нет.
Четверо жителей, чьи дома сгорели, разместились у родственников.
Всего к ликвидации было привлечено 42 человека и 13 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU