Во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью примут участие пенсионеры из Тверской области
IХ Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров проходит 4 по 6 июня 2019 года в Кирове.
Соревнования ставят целью популяризацию движения по овладению компьютерными технологиями среди пожилых людей, что должно способствовать их успешной социальной адаптации в современной информационной среде.
Наблюдать за компьютерными баталиями можно будет в режиме онлайн-трансляции на официальных сайтах Союза пенсионеров России и Пенсионного фонда РФ - сообщает Тверское отделение ПФР.
4 июня в 19.30 – состоится торжественная церемония открытия чемпионата.
5 июня в 10.00 – соревнования по программе чемпионата.
6 июня в 13.00- торжественная церемония награждения победителей и закрытия чемпионата.
Тверскую область на соревнованиях представляют победители регионального конкурса Ольга Александровна Кошелева и Николай Михайлович Суслов.
ИСТОЧНИК KP.RU