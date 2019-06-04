Во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью примут участие пенсионеры из Тверской области

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-04T18:39:00+03:00

Наблюдать за компьютерными баталиями можно будет в режиме онлайн-трансляции

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IХ Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров проходит 4 по 6 июня 2019 года в Кирове.

Соревнования ставят целью популяризацию движения по овладению компьютерными технологиями среди пожилых людей, что должно способствовать их успешной социальной адаптации в современной информационной среде.

Наблюдать за компьютерными баталиями можно будет в режиме онлайн-трансляции на официальных сайтах Союза пенсионеров России и Пенсионного фонда РФ - сообщает Тверское отделение ПФР.

4 июня в 19.30 – состоится торжественная церемония открытия чемпионата.

5 июня в 10.00 – соревнования по программе чемпионата.

6 июня в 13.00- торжественная церемония награждения победителей и закрытия чемпионата.

Тверскую область на соревнованиях представляют победители регионального конкурса Ольга Александровна Кошелева и Николай Михайлович Суслов.

ИСТОЧНИК KP.RU