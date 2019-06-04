2019-06-04T17:35:35+03:00
Происшествия

Молодого парня лишили мобильного телефона в Твери

Преступление совершил безработный мужчина
Альберт БОЙКОВ
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Суда мужчине избежать не удастсяСуда мужчине избежать не удастсяФото: Анна КОЛПАКОВА
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К полицейским Московского района Твери с заявлением о краже мобильного телефона обратился 19-летний житель областного центра. Прибыв на место преступления силовики выяснили, что злоумышленник воспользовался невнимательностью молодого человека. Парень просто оставил мобильник на прилавке.

После того как полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, они составили ориентировку на подозреваемого и принялись его искать. В течение нескольких часов подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний безработный житель Твери. Находясь в полиции мужчина дал признательные показания.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина задержан, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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