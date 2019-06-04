Молодого парня лишили мобильного телефона в Твери
К полицейским Московского района Твери с заявлением о краже мобильного телефона обратился 19-летний житель областного центра. Прибыв на место преступления силовики выяснили, что злоумышленник воспользовался невнимательностью молодого человека. Парень просто оставил мобильник на прилавке.
После того как полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, они составили ориентировку на подозреваемого и принялись его искать. В течение нескольких часов подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний безработный житель Твери. Находясь в полиции мужчина дал признательные показания.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина задержан, ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU