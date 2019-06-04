За неделю клещи покусали более 550 человек в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-04T16:50:49+03:00

Специалисты отмечают, что в этом году обращений меньше, чем в прошлом

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За прошедшую неделю в регионе было зафиксировано более 550 обращений к медикам по поводу укусов клещей. В 29% случаев кровососы покусали детей. Специалисты Роспотребнадзора Тверской области отмечают, что нынешняя статистика оптимистичнее прошлогодней: с начала сезона в 2019 году поступило на 30% меньше обращений, чем за тот же период в 2018-м.

В лабораториях Тверской области продолжается исследование клещей, снятых с людей. В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий проводятся акарицидные обработки территорий. По состоянию на 3 июня обработано более 330 гектаров, в том числе в летних лагерях - более 302 гектаров.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU