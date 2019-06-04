2019-06-04T16:49:17+03:00
Звезды

Юные художники из Москвы и Твери соберутся на пленэр в усадьбе «Домотканово»

Лучшие работы отправят на выставку в столицу
Ольга ТРОФИМОВА
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Художники соберутся на пленэр в "Домотканово"Художники соберутся на пленэр в "Домотканово"Фото: Ольга ТРОФИМОВА
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7 июня в усадьбе «Домотканово» в деревне Красная Новь Тверской области ученики художественных школ им. В.Серова из Москвы и Твери – всего 35 ребят в возрасте от 11 до 15 лет – соберутся на конкурс-пленэр, чтобы продемонстрировать свои художественные таланты.

Событие организовано Фондом Валентина Серова, учрежденным правнучкой знаменитого художника.

По итогам конкурса пленэрные этюды всех участников будут размещены в онлайн галерее на сайте Фонда Валентина Серова. А лучшие работы будут выставлены в столице.

Отметим, что усадьба «Домотканово» является одним из мест проведения знаковых культурных событий региона. На площадке усадьбы проходят джазовые и художественные пленэры, масленичные гулянья, выставки, экскурсии и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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