2019-06-04T16:37:39+03:00
Звезды

Началась аккредитация на "НАШЕСТВИЕ" в Тверской области

В этом году фестиваль отметит 20-летие
Альберт БОЙКОВ
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В этом году "Нашествие" отметит 20-летний юбилейВ этом году "Нашествие" отметит 20-летний юбилейФото: Альберт БОЙКОВ
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Как сообщают организаторы "НАШЕСТВИЯ 2019", началась аккредитация на фестиваль. Чтобы журналистам попасть на фестиваль требуется написать анонсирующий материал, или иметь официальное заверенное руководителем СМИ гарантийное письмо, с датой выхода и форматом пост-материала (Для ТВ). При этом вместе с заполненной заявкой на аккредитацию необходимо прислать скрин анонса, верстку или эфирную справку, как подтверждение наличия анонса фестиваля. Интернет-изданиям необходимо предоставить ссылку на вышедший материал.

Количество аккредитованных СМИ будет определяться организаторами индивидуально для конкретного СМИ. Вправе они и отказать без объяснения причин. При этом съемка с дронов, квадрокоптеров и других летающих фото/видео-устройств строго запрещена. Оргкомитет фестиваля за их использование никакой ответственности не несет. Выдача бейджей, аккредитация на фестиваль и проход на его территорию осуществляется только при наличии паспорта. Без документа сделать ничего не удастся. Аккредитация на "НАШЕСТВИЯ 2019" продлится до 30 июня 2019 года.

Напомним, что "главное приключение лета" будет проходить недалеко от Большое Завидово с 19 по 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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