В ночь на 5 июня будет перекрыт бульвар Профсоюзов для работ «Тверь Водоканала»

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-04T15:56:28+03:00

Сегодня в 22.00 до 7 часов утра 5 июня будет полностью перекрыто движение всех видов автотранспорта на участке дороги в районе железнодорожного полотна в стыке улицы Машинистов и бульвара Профсоюзов.

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За это время специалисты ООО «Тверь Водоканал» полностью заменят участок канализационного коллектора, проходящий под проезжей частью.

Бригаде предстоит вскрыть дорожное полотно, заменить 18 метров трубы, выполнить обратную засыпку грунта и выложить дорожные плиты, что позволит сразу возобновить движение транспорта. Асфальтовое покрытие на участке будет восстановлено в нормативные сроки.

Напомним, 27 мая предприятие приступило к замене 90-метрового участка коллектора диаметром 600 мм. На сегодня переложено 54 метра, еще 18 метров будет заменено предстоящей ночью. Полностью работы планируется завершить до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU