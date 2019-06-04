В ночь на 5 июня будет перекрыт бульвар Профсоюзов для работ «Тверь Водоканала»
За это время специалисты ООО «Тверь Водоканал» полностью заменят участок канализационного коллектора, проходящий под проезжей частью.
Бригаде предстоит вскрыть дорожное полотно, заменить 18 метров трубы, выполнить обратную засыпку грунта и выложить дорожные плиты, что позволит сразу возобновить движение транспорта. Асфальтовое покрытие на участке будет восстановлено в нормативные сроки.
Напомним, 27 мая предприятие приступило к замене 90-метрового участка коллектора диаметром 600 мм. На сегодня переложено 54 метра, еще 18 метров будет заменено предстоящей ночью. Полностью работы планируется завершить до конца этой недели.
ИСТОЧНИК KP.RU