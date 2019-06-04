Пожилая женщина оказалась под колесами легковушки в Тверской области
ДТП произошло в Торжке
Пожилая женщина оказалась под колесами легковушкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария случилась 3 июня, на ул. Кирова, в районе д.7 в Торжке.
19-летний водитель ехал на автомобиле "Лада Приора" со стороны площади 9-го Января в сторону Пионерского переулка и наехал на пешехода, сообщили в региональном ГИБДД.
62-летняя женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП женщина с полученными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU