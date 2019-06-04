Пожилая женщина оказалась под колесами легковушки в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-04T15:02:22+03:00

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Авария случилась 3 июня, на ул. Кирова, в районе д.7 в Торжке.

19-летний водитель ехал на автомобиле "Лада Приора" со стороны площади 9-го Января в сторону Пионерского переулка и наехал на пешехода, сообщили в региональном ГИБДД.

62-летняя женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина с полученными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU