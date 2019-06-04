2019-06-04T14:36:52+03:00
Общество

Важная информация от ООО «Тверская генерация» по начислению за отопление

Начисление отопления по нормативу – 212 суток
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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ООО "Тверская генерация"ООО "Тверская генерация"
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Величина норматива потребления тепловой энергии на отопление установлена исходя из продолжительности отопительного периода 7 месяцев или 212 суток.

Отопительный период в 2018г. по г. Твери начался 03.10.2018 г., соответственно нормативное окончание отопительного периода приходится на 03.05.2019 г.

Таким образом, фактическое отключение отопления 24.04.2019 г. выполненное на основании Постановления Администрации города Тверь, не приведет к исключению из квитанций графы отопление с 24.04.2019 г.

Отопление по нормативу будет начисляться до 03.05.2019 г.

Указанные разъяснения даны письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. № 38988-ОГ/04 о расчете за отопление по нормативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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