В Тверской области обокрали дом москвича
У мужчины украли бензоинструменты
Житель Тверской области обокрал москвичаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России «Нелидовский» обратился 54-летний житель Московской области. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный повредил входную дверь, проник в дом и похитил бензоинструменты. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Полицейские опросили свидетелей, проверили возможные места сбыта краденого и установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый, неработающий житель города Белый. Мужчину задержали, он во всем признался. Имущество вернули владельцу.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За кражу ему грозит 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU