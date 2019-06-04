В Тверской области обокрали дом москвича

СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-04T14:29:10+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России «Нелидовский» обратился 54-летний житель Московской области. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный повредил входную дверь, проник в дом и похитил бензоинструменты. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей, проверили возможные места сбыта краденого и установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый, неработающий житель города Белый. Мужчину задержали, он во всем признался. Имущество вернули владельцу.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За кражу ему грозит 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU