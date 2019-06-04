2019-06-04T14:29:10+03:00
Происшествия

В Тверской области обокрали дом москвича

У мужчины украли бензоинструменты
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Тверской области обокрал москвичаЖитель Тверской области обокрал москвичаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России «Нелидовский» обратился 54-летний житель Московской области. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный повредил входную дверь, проник в дом и похитил бензоинструменты. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей, проверили возможные места сбыта краденого и установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый, неработающий житель города Белый. Мужчину задержали, он во всем признался. Имущество вернули владельцу.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За кражу ему грозит 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожилая женщина оказалась под колесами легковушки в Тверской области
В Твери юбилей Пушкина отметят стихами, песнями и конкурсами рисунков
Важная информация от ООО «Тверская генерация» по начислению за отопление
Большой купол Спасо-Преображенского собора в Твери начали покрывать сусальным золотом
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Твери
Житель Нелидова зарабатывал на подпольной продаже сигарет в Тверской области
В Тверской области пьяный водитель на легковушке протаранил прицеп большегруза
Предприниматели Тверской области смогут сообщить о давлении на бизнес
Чиновника из Тверской области оштрафовали за то, что он не рассмотрел обращение местного жителя в срок
По настоянию прокуратуры Тверской области восстановлено автобусное сообщение «Тверь – Савватьево»
В Твери ищут мужчину, который ушел из дома и не вернулся
Под Тверью сгорел жилой дом
В Твери выступит знаменитая джазовая певица Ив Корнелиус
С начала сезона в Тверской области произошло 49 ДТП с участием мототехники
В Тверской области пьяный водитель ВАЗа врезался в дерево
Студенты-медики устроили праздники в детских больницах Твери
Жители Тверской области собрали на утилизацию 4 тонны батареек
В Тверской области мотоциклист без прав оказался в кювете
ЛГБТ-активистам из Тверской области суд не разрешил митинговать и пикетировать
Как в Твери отметят День России