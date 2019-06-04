2019-06-04T14:00:26+03:00
Общество

Большой купол Спасо-Преображенского собора в Твери начали покрывать сусальным золотом

Святыню украсят 1200 золотых листков
Ольга ТРОФИМОВА
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Купол Спасо_Преображенского собора скоро засияет золотом Фото: facebook.com/Павел ПарамоновКупол Спасо_Преображенского собора скоро засияет золотом Фото: facebook.com/Павел Парамонов
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О том, что начался процесс золочения большого купола Спасо-Преображенского собора сусальным золотом, написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» известный тверской бизнесмен и общественный деятель Павел Парамонов.

Около 1200 золотых листков украсят главный купол собора. Их приклеивают на специальный состав.

"Еще немного и собор станет белым с четырьмя небесно-синими с золотыми звездами куполами и главным, полностью позолоченным, куполом, - пишет Павел Парамонов. - На каждом куполе будут смонтированы кресты, также покрытые сусальным золотом. Сейчас идут уникальные технологические процессы".

Напомним, что высота главного, самого большого купола - 11,5 метра, и такой же диаметр. А тех, что поменьше, - 7,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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