Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Твери
Автобус протаранил мачту электроосвещения
Авария случилась возле Южного моста Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В Твери водитель маршрутного такси №222 протаранил мачту электроосвещения, в результате чего пострадали семь человек. По сведениям УГИБДД РФ по Тверской области, авария случилась 4 июня около 12:00 на Волоколамском проспекте.
В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель рассказал полицейским о том, что отвлекся от дороги из-за того, что считал деньги. В настоящее время устанавливаются подробности происшествия.
СУ СК РФ по Тверской области сообщает о том, что по факту инцидента уже началась проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU