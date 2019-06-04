Житель Нелидова зарабатывал на подпольной продаже сигарет в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-04T12:53:41+03:00

У мужчины изъяли более 32 тысяч пачек нелегальной продукции Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

Из подвала его дома изъято 32 тысячи пачек табачных изделий без маркировки

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На след нелегального бизнесмена, который реализовывал на территории города Нелидово табачную продукцию без маркировки, вышли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 64-летний местный житель. При обыске из квартиры злоумышленника и подвального помещения в присутствии понятых было изъято более 32 тысяч пачек немаркированных табачных изделий различных наименований на общую сумму почти 1,7 млн. рублей.

Установлено, что мужчина незаконно хранил сигареты и продавал их на территории Нелидова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Он может лишиться свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU