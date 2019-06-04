2019-06-04T12:36:51+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный водитель на легковушке протаранил прицеп большегруза

ДТП произошло на трассе М-10
Ольга ТРОФИМОВА
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Легковушка протаранила прицеп большегрузаЛегковушка протаранила прицеп большегрузаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло поздно вечером 3 июня, на 321 км ФАД М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля "ВАЗ 211440", находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в направлении Санкт-Петербурга по встречной обочине с выключенным ближним светом фар в темное время суток на неосвещенном участке дороги. В один момент водитель выехал на полосу встречного движения и по касательной столкнулся с движущимся навстречу автомобилем "Рено MAGNUM 440" в составе с полуприцепом.

В результате аварии пострадали водитель и 46-летний пассажир легковушки. С полученными травмами они госпитализированы в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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