Предприниматели Тверской области смогут сообщить о давлении на бизнес

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-04T11:55:23+03:00

Предприниматели смогут рассказать о давлении на бизнес Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

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14 июня с 10.00 до 12.00 в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей состоится прием граждан по вопросам давления на бизнес.

О фактах нарушения своих прав предприниматели региона смогут рассказать и.о. руководителя следственного управления СК России по Тверской области Станиславу Захарову и Уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Тверской области Антону Стамплевскому.

Прием состоится по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, оф. 102. Для предварительной записи нужно позвонить по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-62-36, 66-62-69.

ИСТОЧНИК KP.RU