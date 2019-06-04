2019-06-04T11:55:23+03:00
Общество

Предприниматели Тверской области смогут сообщить о давлении на бизнес

Следственный комитет совместно с бизнес-омбудсменом проведут прием граждан
Ольга ТРОФИМОВА
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Предприниматели смогут рассказать о давлении на бизнес Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиПредприниматели смогут рассказать о давлении на бизнес Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
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14 июня с 10.00 до 12.00 в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей состоится прием граждан по вопросам давления на бизнес.

О фактах нарушения своих прав предприниматели региона смогут рассказать и.о. руководителя следственного управления СК России по Тверской области Станиславу Захарову и Уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Тверской области Антону Стамплевскому.

Прием состоится по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, оф. 102. Для предварительной записи нужно позвонить по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-62-36, 66-62-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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