По настоянию прокуратуры Тверской области восстановлено автобусное сообщение «Тверь – Савватьево»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-04T09:59:58+03:00

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С просьбой восстановить автобусный маршрут № 121 «Тверь - д. Савватьево» в прокуратуру региона обратился заместитель главы администрации Каблуковского сельского поселения. Чиновник уведомил, что транспортная услуга не оказывается населению с декабря 2018 года.

Прокуратура установила, что договор на оказание услуги заключен между министерством транспорта Тверской области и ОАО «Тверьавтотранс» еще в 2014 году. Но в декабре автобус вышел из строя и заменить его нечем, исправные резервные автобусы отсутствуют.

- Прокурором района руководителю ОАО «Тверьавтотранс» внесено представление, в ходе рассмотрения которого автобусное сообщение восстановлено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU