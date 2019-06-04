Чиновника из Тверской области оштрафовали за то, что он не рассмотрел обращение местного жителя в срок
Бежецкая межрайонная прокуратура провела проверку и установила факт полного игнорирования должностным лицом органа местного самоуправления порядка рассмотрения обращений граждан РФ.
Установлено, что электронное обращение о нарушениях, связанных с горячим водоснабжением, поступило для рассмотрения главе муниципального образования «Филиппковское сельское поселение» от общественного помощника Уполномоченного по правам человека в Тверской области еще в феврале текущего года. Однако обращение не зарегистрировано и не рассмотрено, заявитель не проинформирован, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
За административное правонарушение Мировым судьей судебного участка №1 Бежецкого района виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа. Чиновнику придется заплатить 6 тысяч рублей.
По результатам рассмотрения представления межрайонного прокурора нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU