Чиновника из Тверской области оштрафовали за то, что он не рассмотрел обращение местного жителя в срок

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-04T11:19:23+03:00

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Бежецкая межрайонная прокуратура провела проверку и установила факт полного игнорирования должностным лицом органа местного самоуправления порядка рассмотрения обращений граждан РФ.

Установлено, что электронное обращение о нарушениях, связанных с горячим водоснабжением, поступило для рассмотрения главе муниципального образования «Филиппковское сельское поселение» от общественного помощника Уполномоченного по правам человека в Тверской области еще в феврале текущего года. Однако обращение не зарегистрировано и не рассмотрено, заявитель не проинформирован, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

За административное правонарушение Мировым судьей судебного участка №1 Бежецкого района виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа. Чиновнику придется заплатить 6 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения представления межрайонного прокурора нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU