В Твери ищут мужчину, который ушел из дома и не вернулся
С 1 июня о нем ничего не известно
В Твери пропал мужчина Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Информация, о том, что в Твери пропал мужчина, появилась в группе ВПСО «Сова Тверь и Тверская область» в социальной сети.
Согласно ориентировке, уроженец Твери Белов Дмитрий Анатольевич 1985 года рождения, ушел из дома на ул. Оснабрюкская, 25 рано утром 1 июня.
Рост мужчины 177 см, волосы темные и немного кудрявые, телосложение худощавое, глаза карие, имеет бороду и усы. Особые приметы: белые пятна на теле, два шрама на лопатке, отсутствует верхний зуб.
Был одет в два джемпера серого цвета, футболку защитного цвета, светло-желтые брюки, черные ботинки.
До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU