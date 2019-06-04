2019-06-04T09:25:19+03:00
Происшествия

В Твери ищут мужчину, который ушел из дома и не вернулся

С 1 июня о нем ничего не известно
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери пропал мужчина Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская областьВ Твери пропал мужчина Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Информация, о том, что в Твери пропал мужчина, появилась в группе ВПСО «Сова Тверь и Тверская область» в социальной сети.

Согласно ориентировке, уроженец Твери Белов Дмитрий Анатольевич 1985 года рождения, ушел из дома на ул. Оснабрюкская, 25 рано утром 1 июня.

Рост мужчины 177 см, волосы темные и немного кудрявые, телосложение худощавое, глаза карие, имеет бороду и усы. Особые приметы: белые пятна на теле, два шрама на лопатке, отсутствует верхний зуб.

Был одет в два джемпера серого цвета, футболку защитного цвета, светло-желтые брюки, черные ботинки.

До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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