Под Тверью сгорел жилой дом
Один человек пострадал
В Калининском районе сгорел жилой домФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о пожаре в Калининском районе, д. Андрейково поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области около 1.00 ночи 4 июня.
По прибытии на место первого пожарного отделения, было установлено, что горит жилой дом.
В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. Вместе с домом сгорела хозпостройка. На месте пожара огнеборцы обнаружили труп женщины 1954 года рождения.
Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось ближе к 5.00 утра. К тушению было привлечено 12 человек и 4 единицы техники.
Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU