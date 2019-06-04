Под Тверью сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-04T09:42:43+03:00

Один человек пострадал

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Сообщение о пожаре в Калининском районе, д. Андрейково поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области около 1.00 ночи 4 июня.

По прибытии на место первого пожарного отделения, было установлено, что горит жилой дом.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. Вместе с домом сгорела хозпостройка. На месте пожара огнеборцы обнаружили труп женщины 1954 года рождения.

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось ближе к 5.00 утра. К тушению было привлечено 12 человек и 4 единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU