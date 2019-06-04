В Твери выступит знаменитая джазовая певица Ив Корнелиус

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-04T08:48:51+03:00

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13 июня в Тверской академической областной филармонии, Театральная площадь, 1, откроется летний джазовый фестиваль.

В программе фестиваля - выступление звезды американской и мировой джазовой сцены Ив Корнелиус и ансамбля «Четверо», в составе которого выступают: народный артист России Давид Голощёкин (флюгельгорн, скрипка, вибрафон), Алексей Подымкин (рояль), Сергей Васильев (контрабас), Виктор Епанешников (ударные).

Зрители услышат авторские композиции, произведения в стилях госпел, соул, фанк, а также джазовые стандарты в авторских аранжировках.

Начало в 18.30. Цена билета: 900-1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU