В Твери выступит знаменитая джазовая певица Ив Корнелиус
Открытие летнего джазового фестиваля состоится 13 июня в филармонии
В Твери выступит Ив Корнелиус Фото: афиша Тверская областная академическая филармония
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13 июня в Тверской академической областной филармонии, Театральная площадь, 1, откроется летний джазовый фестиваль.
В программе фестиваля - выступление звезды американской и мировой джазовой сцены Ив Корнелиус и ансамбля «Четверо», в составе которого выступают: народный артист России Давид Голощёкин (флюгельгорн, скрипка, вибрафон), Алексей Подымкин (рояль), Сергей Васильев (контрабас), Виктор Епанешников (ударные).
Зрители услышат авторские композиции, произведения в стилях госпел, соул, фанк, а также джазовые стандарты в авторских аранжировках.
Начало в 18.30. Цена билета: 900-1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU