В Тверской области пьяный водитель ВАЗа врезался в дерево
Два человека пострадали
В Тверской области пьяный водитель ВАЗа врезался в дерево Фото: vk.com/"РЖЕВ СЕГОДНЯ"
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ДТП произошло рано утром, 3 июня, в деревне Артемово Ржевского района, на автодороге "М-9 "Балтия" - Осуга".
25-летний водитель ехал на автомобиле "ВАЗ 21140" со стороны поселка Осуга, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате аварии пострадал водитель и 25-летняя пассажирка автомобиля. Оба ехали без ремней безопасности. Инспекторы УГИБДД по Тверской области выявили у водителя признаки алкогольного опьянения.
С травмами пострадавшие доставлены в Ржевскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU