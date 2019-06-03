СЕГОДНЯ 20:59 2019-06-03T20:59:26+03:00

В Тверской области пьяный водитель ВАЗа врезался в дерево Фото: vk.com/"РЖЕВ СЕГОДНЯ"

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ДТП произошло рано утром, 3 июня, в деревне Артемово Ржевского района, на автодороге "М-9 "Балтия" - Осуга".

25-летний водитель ехал на автомобиле "ВАЗ 21140" со стороны поселка Осуга, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии пострадал водитель и 25-летняя пассажирка автомобиля. Оба ехали без ремней безопасности. Инспекторы УГИБДД по Тверской области выявили у водителя признаки алкогольного опьянения.

С травмами пострадавшие доставлены в Ржевскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU