Студенты-медики устроили праздники в детских больницах Твери

СЕГОДНЯ 20:01 2019-06-03T20:01:59+03:00

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Студенты-волонтёры Тверского медицинского колледжа устроили развлекательно-игровые программы для маленьких пациентов детских городских больниц № 1 и 3 и детской областной клинической больницы.

Центральной площадкой для празднования Международного дня защиты детей стал Дом ребенка «Теремок». 1 июня его воспитанники подготовили гостям праздника небольшой концерт. В этот же день торжественные мероприятия прошли и в других детских медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области.

Посещение детских больниц накануне праздников – одно из добрых дел из копилки Тверского медицинского колледжа в рамках проекта «Марафон Добра» - сообщает Минздрав Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU