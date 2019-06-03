Жители Тверской области собрали на утилизацию 4 тонны батареек

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-03T19:10:09+03:00

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Акция «Неделя сбора батареек» завершилась в регионе 2 июня. За время ее проведения жители Тверской области собрали порядка четырех тонн батареек.

Контейнер для сбора элементов питания был установлен на проспекте Калинина (около ТЦ «Рубин»).

- Все собранные элементы питания будут утилизированы с минимальным воздействием на окружающую среду на заводе «Мегаполисресурс», - сообщает министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

В ведомстве также напоминают, что ответственное обращение потребителей с использованными батарейками является основой экологического благополучия и сбережения ресурсов. Переработанные батарейки являются ценным источником вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо, которые используются при производстве различных предметов - от карандашей до рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU