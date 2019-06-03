В Тверской области мотоциклист без прав оказался в кювете
ДТП произошло в Лесном районе
Мотоциклист оказался в кювете в Тверской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась днем, 2 июня, в районе дома №16 деревни Дудкино Лесного района Тверской области.
19-летний водитель ехал на мотоцикле «Райсер-250», не справился с управлением и съехал в кювет.
Транспортное средство было не зарегистрировано, а водитель не имел прав управления.
В результате ДТП мотоциклист, который ехал в застегнутом мотошлеме, получил телесные повреждения, самостоятельно обратился в Вышневолоцкое ЦРБ и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU