ЛГБТ-активистам из Тверской области суд не разрешил митинговать и пикетировать

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-03T18:42:07+03:00

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Конаковский городской суд рассмотрел административное исковое заявление, которое ЛГБТ-активисты адресовали к администрации города Конаково. Причиной обращения послужил запрет местных властей на проведение секс-меньшинствами публичных мероприятий - шествия и пикетирований.

Пикет хотели провести в Конаково 21 мая 2019 года с 11 до 12 часов на площади перед Торговым центром по адресу: Торговый проезд, д.3. Заявленное количество участников составило 300 человек.

Второе мероприятие должно было состояться в тот же день с 16 до 17 часов у памятника В.И. Ленину в городе Конаково. Там ЛГБТ-активисты собирались выступать за реабилитацию осужденных лиц, вступивших в добровольные гомосексуальные отношения в России.

Шествие Конаковского гей-парада в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России хотели провести 28 мая. И пройти с 11 до 13 часов по улице Первомайская от улицы Свободы до улицы Народная.

В ответ на обращения администрация Конаково ответила отказом со ссылкой на законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Конаковский городской суд с доводами администрации согласился и мероприятия запретил.

Напомним, ранее ЛГБТ-активисты подавали заявки на проведение подобных мероприятий в Редкино, где также получили отказ от местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU