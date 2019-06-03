Как в Твери отметят День России

СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-03T18:08:07+03:00

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Традиционный праздник состоится 12 июня в Городском саду Твери. В 12.00 на главной сцене начнется праздничный концерт с участием тверских артистов и молодежных художественных коллективов. Одновременно будет работать тематическая площадка «Знаток Отечества», где можно будет проверить свои знания исторических фактов.

Молодежь проведет акцию «Я люблю тебя, Россия», во время которой все желающие смогут признаться в любви к своей стране.

Еще одной площадкой праздника в центре Твери станет улица Трехсвятская, где у экрана, в 12.00, начнется праздничный концерт «Звени, звени, златая Русь».

Кроме того, праздничные программы пройдут 10, 11, 12 июня в молодежных центрах, районных ДК и библиотеках Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU