2019-06-03T17:15:58+03:00
Происшествия

За незаконную рубку леса задержан житель Ржевского района Тверской области

Ущерб составил 2 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За рубку леса мужчина может сесть в тюрьмуЗа рубку леса мужчина может сесть в тюрьмуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сообщение о незаконной рубке леса поступило в дежурную часть МО МВД России «Ржевский» от представителя районного лесничества. Полицейские установили, что возле одного из населённых пунктов в Ржевском районе неизвестный вырубил ели. Ущерб лесному фонду составил 2 млн. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался 65-летний местный житель. С места незаконной рубки были изъяты бензопилы и трактор.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере, мужчина может сесть в тюрьму на 7 лет и заплатить штраф.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области мотоциклист без прав оказался в кювете
ЛГБТ-активистам из Тверской области суд не разрешил митинговать и пикетировать
Как в Твери отметят День России
Мужчины и женщины проверят силу рук на соревнованиях по армреслингу в Твери
В Твери столкнулись две иномарки, один человек пострадал
Жителя Москвы подозревают в нарушении общественного порядка в Тверской области
СНИЛС понадобится подросткам, желающим найти летнюю подработку в Тверской области
Жительница Твери забыла закрыть дверь в квартиру и у нее украли телевизор
Жителя Тверской области арестовали по подозрению в двойном изнасиловании
В Тверской области родители трое суток искали пропавшего подростка
Чиновницу из Тверской области отстранили от работы на четыре с половиной года
Самый массовый госэкзамен, ЕГЭ по русскому языку, сдают выпускники Тверской области
В Тверской области мужчина сгорел в собственном автомобиле
Под Тверью пенсионер подпилил вышку сотовой связи, и конструкция упала рядом с рельсами Октябрьской железной дороги
В Твери перевернулась иномарка, пострадали два человека
Житель Тверской области заплатит штраф в 25 тысяч рублей за то, что оторвал погон и ударил полицейского
В Тверской области две несовершеннолетних девочки выпали из окон
Иномарка выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП в Тверской области
В Твери девушка оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу
В понедельник без света останутся несколько домов в Центральном районе Твери
Под Тверью нашли и обезвредили артиллерийский снаряд
КВНщики из Тверской сельхозакадемии выступят в финале Премьер-лиги