За незаконную рубку леса задержан житель Ржевского района Тверской области

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-03T17:15:58+03:00

За рубку леса мужчина может сесть в тюрьму Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сообщение о незаконной рубке леса поступило в дежурную часть МО МВД России «Ржевский» от представителя районного лесничества. Полицейские установили, что возле одного из населённых пунктов в Ржевском районе неизвестный вырубил ели. Ущерб лесному фонду составил 2 млн. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался 65-летний местный житель. С места незаконной рубки были изъяты бензопилы и трактор.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере, мужчина может сесть в тюрьму на 7 лет и заплатить штраф.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU