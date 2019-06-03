За незаконную рубку леса задержан житель Ржевского района Тверской области
Сообщение о незаконной рубке леса поступило в дежурную часть МО МВД России «Ржевский» от представителя районного лесничества. Полицейские установили, что возле одного из населённых пунктов в Ржевском районе неизвестный вырубил ели. Ущерб лесному фонду составил 2 млн. рублей.
Предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался 65-летний местный житель. С места незаконной рубки были изъяты бензопилы и трактор.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере, мужчина может сесть в тюрьму на 7 лет и заплатить штраф.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU