2019-06-03T16:15:18+03:00
Происшествия

Жителя Москвы подозревают в нарушении общественного порядка в Тверской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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СК уже возбудил уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской областиСК уже возбудил уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Сотрудники следственного отдела по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбудили в отношении жителя Москвы уголовное дело предусмотренное п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Следователи считают, что ночью 2 июня пьяный мужчина находясь в поселке Белый город грубо нарушил общественный порядок используя в качестве оружия различные предметы и источник повышенной опасности - автомобиль, на котором он хотел наехать на пешеходов. Подозреваемый задержан, а в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Сотрудники СК, криминалисты и полицейские уже провели комплекс необходимых мероприятий, осмотрели место происшествия, а также назначили экспертизу. Идут допросы потерпевших и свидетелей, а также сбор характеристик подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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