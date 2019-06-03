2019-06-03T15:42:35+03:00
Общество

СНИЛС понадобится подросткам, желающим найти летнюю подработку в Тверской области

Без этого документа невозможно устроиться на работу официально и с "белой" зарплатой
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Если вы хотите устроиться на работу официально, понадобятся все необходимые документы, в частности, СНИЛСЕсли вы хотите устроиться на работу официально, понадобятся все необходимые документы, в частности, СНИЛСФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Старшеклассникам и студентам, которые планируют летом устроиться на подработку, понадобится СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счёта - напоминает тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Документ подтверждает регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования и без него не возможно официально оформиться на работу, получать «белую» зарплату, и т.д.

Также СНИЛС применяется для идентификации персональных данных при получении государственных и муниципальных услуг и льгот.

Впервые устраивающиеся на работу граждане, не оформлявшие до этого СНИЛС, могут получить страховое свидетельство через своего работодателя. Для получения страхового свидетельства подросткам старше 14 лет можно самостоятельно обратиться в управление пенсионного фонда или в МФЦ (многофункциональный центр оказания госуслуг) с паспортом. Если ребёнку еще нет 14 лет, то это могут сделать его родители, обратившись в управление ПФР или МФЦ (с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Твери забыла закрыть дверь в квартиру и у нее украли телевизор
Жителя Тверской области арестовали по подозрению в двойном изнасиловании
В Тверской области родители трое суток искали пропавшего подростка
Чиновницу из Тверской области отстранили от работы на четыре с половиной года
Самый массовый госэкзамен, ЕГЭ по русскому языку, сдают выпускники Тверской области
В Тверской области мужчина сгорел в собственном автомобиле
Под Тверью пенсионер подпилил вышку сотовой связи, и конструкция упала рядом с рельсами Октябрьской железной дороги
В Твери перевернулась иномарка, пострадали два человека
Житель Тверской области заплатит штраф в 25 тысяч рублей за то, что оторвал погон и ударил полицейского
В Тверской области две несовершеннолетних девочки выпали из окон
Иномарка выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП в Тверской области
В Твери девушка оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу
В понедельник без света останутся несколько домов в Центральном районе Твери
Под Тверью нашли и обезвредили артиллерийский снаряд
КВНщики из Тверской сельхозакадемии выступят в финале Премьер-лиги