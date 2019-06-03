СНИЛС понадобится подросткам, желающим найти летнюю подработку в Тверской области
Старшеклассникам и студентам, которые планируют летом устроиться на подработку, понадобится СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счёта - напоминает тверское отделение Пенсионного фонда РФ.
Документ подтверждает регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования и без него не возможно официально оформиться на работу, получать «белую» зарплату, и т.д.
Также СНИЛС применяется для идентификации персональных данных при получении государственных и муниципальных услуг и льгот.
Впервые устраивающиеся на работу граждане, не оформлявшие до этого СНИЛС, могут получить страховое свидетельство через своего работодателя. Для получения страхового свидетельства подросткам старше 14 лет можно самостоятельно обратиться в управление пенсионного фонда или в МФЦ (многофункциональный центр оказания госуслуг) с паспортом. Если ребёнку еще нет 14 лет, то это могут сделать его родители, обратившись в управление ПФР или МФЦ (с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка).
ИСТОЧНИК KP.RU