СНИЛС понадобится подросткам, желающим найти летнюю подработку в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-03T15:42:35+03:00

Если вы хотите устроиться на работу официально, понадобятся все необходимые документы, в частности, СНИЛС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без этого документа невозможно устроиться на работу официально и с "белой" зарплатой

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Старшеклассникам и студентам, которые планируют летом устроиться на подработку, понадобится СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счёта - напоминает тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Документ подтверждает регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования и без него не возможно официально оформиться на работу, получать «белую» зарплату, и т.д.

Также СНИЛС применяется для идентификации персональных данных при получении государственных и муниципальных услуг и льгот.

Впервые устраивающиеся на работу граждане, не оформлявшие до этого СНИЛС, могут получить страховое свидетельство через своего работодателя. Для получения страхового свидетельства подросткам старше 14 лет можно самостоятельно обратиться в управление пенсионного фонда или в МФЦ (многофункциональный центр оказания госуслуг) с паспортом. Если ребёнку еще нет 14 лет, то это могут сделать его родители, обратившись в управление ПФР или МФЦ (с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка).

ИСТОЧНИК KP.RU