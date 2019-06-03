В Твери столкнулись две иномарки, один человек пострадал
ДТП произошло в Заволжском районе
Автоледи пострадала в аварии в ТвериФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла днем, 3 июня, на ул. Вагжанова д.10, вТвери.
Женщина-водитель поворачивала налево по зеленому сигналу светофора на автомобиле "Деу Матиз", не предоставила преимущество автомобилю "Хонда Аккорд", который ехал прямо во встречном направлении, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В результате столкновения пострадала водитель "Деу". С травмами ее доставили в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU