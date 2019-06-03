Жителя Тверской области арестовали по подозрению в двойном изнасиловании

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-03T14:04:26+03:00

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Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Лихославльского района было рассмотрено Лихославльским районным судом 31 мая.

По версии следствия, мужчина дважды, ночью и днём 24 мая 2019 года, проник в один из домов в деревне Сосновицы в Тверской области и изнасиловал местную жительницу.

Суд учел характер и степень общественной опасности совершённых преступлений. И, чтобы исключить возможность повторения преступлений, а также воздействия на потерпевшую и свидетелей со стороны подозреваемого, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, сообщает пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU