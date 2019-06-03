В Тверской области родители трое суток искали пропавшего подростка

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-03T13:44:42+03:00

Девочка боялась, что ее будут ругать и осталась ночевать у подруги

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С заявлением о пропаже ребенка в дежурную часть Заволжского отдела полиции обратилась жительница областного центра. Женщина сообщила, что ее 13-летняя дочь утром, 30 мая, ушла из дома в школу и вечером не вернулась домой. Своими силами девочку родителям найти не удалось, и они обратились в полицию.

К заявительнице немедленно выехала следственно-оперативная группа. Ребенка искали инспектора ПДН, участковые уполномоченные, оперуполномоченные уголовного розыска, патрульные экипажи.

- Были разосланы ориентировки с фотографиями девочки в дежурные части близлежащих районов, а также магазины и различные учреждения. Поиски продолжались и днем, и ночью, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. - Полицейские прочесывали окрестные дворы, подвалы, торговые точки, опрашивали друзей пропавшего ребенка.

Девочку нашли в воскресенье, 2 июня, на одной из улиц Твери. Побоявшись, что ее будут ругать родители, она решила переночевать у подружки.

Подростка отправили домой, а с родителями провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU