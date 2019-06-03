Чиновницу из Тверской области отстранили от работы на четыре с половиной года

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-03T13:23:35+03:00

Суд на 4,5 года отстранил от работы чиновницу Фото: Анна КОЛПАКОВА

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Прокуратура Кувшиновского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении руководителя финансового отдела МО «Кувшиновский район».

Судом установлено, что женщина не исполняла решения Арбитражного суда, который из-за задолженности запретил совершать операции по расходованию денежных средств на лицевых счетах администрации Кувшиновского района и ряда бюджетных учреждений, до полного погашения задолженности по исполнительным листам в пользу взыскателей.

Требования суда чиновница не выполнила.

- Приговором мирового судьи подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения права занимать выборные государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, на срок 4 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU