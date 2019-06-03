2019-06-03T13:13:51+03:00
Общество

Самый массовый госэкзамен, ЕГЭ по русскому языку, сдают выпускники Тверской области

Русский язык обязателен для всех, независимо от того, куда выпускник планирует поступать
Виктория ТУШКОВА
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ЕГЭ по русскому состоит из 25 заданий, каждое из которых оценивается определённым количеством балловЕГЭ по русскому состоит из 25 заданий, каждое из которых оценивается определённым количеством балловФото: Виктория ТУШКОВА
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3 июня 2019 года 5769 выпускников в Тверской области сели за парты в пунктах проведения Единого госэкзамена, чтобы отчитаться о своём знании русского языка.

Для получения аттестата по русскому языку достаточно набрать 24 балла, но для возможности подавать документы в вуз — не менее 36. Однако каждый вуз вправе поднять планку по своему усмотрению.

Результаты станут известны не позднее 20 июня. С момента их опубликования, в случае несогласия с результатом, у выпускников будет два дня на то, чтобы подать апелляцию.

Вся оперативная информация о работе конфликтной комиссии публикуется на сайте Минобразования Тверской области в разделе «Конфликтная комиссия», а также в группе «ЕГЭ в Тверской области» в социальной сети «Вконтакте».

Также работают горячие телефоны:

региональная горячая линия: +7 (4822) 32 06 19; телефон Рособрнадзора: +7 (495) 984 89 19; телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38. Всю информацию о сроках и правилах проведения ЕГЭ-2019 также можно найти на сайте www.ege.edu.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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