В Тверской области мужчина сгорел в собственном автомобиле
ЧП произошло в Пеновском районе
В Тверской области сгорел автомобильФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сгоревший автомобиль «ВАЗ-211440» был обнаружен в ночь на 2 июня, в деревне Заборье Ворошиловского сельского поселения Пеновского района Тверской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
На место ЧП выезжали сотрудники ПСЧ-45 Пеновского района. Внутри машины спасатели обнаружили труп 41-летнего мужчины, предположительно хозяина машины.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU