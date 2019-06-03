2019-06-03T13:09:35+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина сгорел в собственном автомобиле

ЧП произошло в Пеновском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области сгорел автомобильВ Тверской области сгорел автомобильФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Сгоревший автомобиль «ВАЗ-211440» был обнаружен в ночь на 2 июня, в деревне Заборье Ворошиловского сельского поселения Пеновского района Тверской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

На место ЧП выезжали сотрудники ПСЧ-45 Пеновского района. Внутри машины спасатели обнаружили труп 41-летнего мужчины, предположительно хозяина машины.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СНИЛС понадобится подросткам, желающим найти летнюю подработку в Тверской области
Жительница Твери забыла закрыть дверь в квартиру и у нее украли телевизор
Жителя Тверской области арестовали по подозрению в двойном изнасиловании
В Тверской области родители трое суток искали пропавшего подростка
Чиновницу из Тверской области отстранили от работы на четыре с половиной года
Самый массовый госэкзамен, ЕГЭ по русскому языку, сдают выпускники Тверской области
Под Тверью пенсионер подпилил вышку сотовой связи, и конструкция упала рядом с рельсами Октябрьской железной дороги
В Твери перевернулась иномарка, пострадали два человека
Житель Тверской области заплатит штраф в 25 тысяч рублей за то, что оторвал погон и ударил полицейского
В Тверской области две несовершеннолетних девочки выпали из окон
Иномарка выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП в Тверской области
В Твери девушка оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу
В понедельник без света останутся несколько домов в Центральном районе Твери
Под Тверью нашли и обезвредили артиллерийский снаряд
КВНщики из Тверской сельхозакадемии выступят в финале Премьер-лиги