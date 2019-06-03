В Тверской области мужчина сгорел в собственном автомобиле

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-03T13:09:35+03:00

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Сгоревший автомобиль «ВАЗ-211440» был обнаружен в ночь на 2 июня, в деревне Заборье Ворошиловского сельского поселения Пеновского района Тверской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

На место ЧП выезжали сотрудники ПСЧ-45 Пеновского района. Внутри машины спасатели обнаружили труп 41-летнего мужчины, предположительно хозяина машины.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU