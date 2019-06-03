В Твери перевернулась иномарка, пострадали два человека
Авария произошла в Заволжском районе
Два человека пострадали в ДТП в ЗаволжьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП случилось утром, 3 июня, два легковых автомобиля «Рено Логан» и «Мицубиши Лансер» не поделили дорогу в Заволжском районе Твери. Авария произошла на пересечении бульвара Шмидта и улицы Павлова.
Один из водителей не предоставил преимущества в движении второму. От бокового удара «Рено» перевернулась на крышу.
На место аварии работают сотрудники ДПС и «скорой помощи».
По предварительной информации в аварии пострадали два человека. С травмами их доставили в медучреждение.
Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU