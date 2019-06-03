В Твери перевернулась иномарка, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-03T12:00:19+03:00

Два человека пострадали в ДТП в Заволжье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП случилось утром, 3 июня, два легковых автомобиля «Рено Логан» и «Мицубиши Лансер» не поделили дорогу в Заволжском районе Твери. Авария произошла на пересечении бульвара Шмидта и улицы Павлова.

Один из водителей не предоставил преимущества в движении второму. От бокового удара «Рено» перевернулась на крышу.

На место аварии работают сотрудники ДПС и «скорой помощи».

По предварительной информации в аварии пострадали два человека. С травмами их доставили в медучреждение.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU