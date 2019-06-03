Житель Тверской области заплатит штраф в 25 тысяч рублей за то, что оторвал погон и ударил полицейского

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-03T11:02:11+03:00

Мужчина заплатит штраф за то, что оторвал погон и ударил полицейского Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Установлено, что житель Торжка находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок.

Мужчину доставили в отделение полиции для составления протокола. Однако, нарушитель оказался недоволен тем, что его хотят привлечь к административной ответственности и ударил полицейского ногой в пах. При этом, мужчина продолжал нецензурно выражаться в адрес представителя власти, не удержался на ногах и упал, схватив полицейского за форменное обмундирование и оторвал погон.

За применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU