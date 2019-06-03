Житель Тверской области заплатит штраф в 25 тысяч рублей за то, что оторвал погон и ударил полицейского
Установлено, что житель Торжка находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок.
Мужчину доставили в отделение полиции для составления протокола. Однако, нарушитель оказался недоволен тем, что его хотят привлечь к административной ответственности и ударил полицейского ногой в пах. При этом, мужчина продолжал нецензурно выражаться в адрес представителя власти, не удержался на ногах и упал, схватив полицейского за форменное обмундирование и оторвал погон.
За применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU