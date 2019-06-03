2019-06-03T10:51:51+03:00
Происшествия

В Тверской области две несовершеннолетних девочки выпали из окон

Следователи разбираются в обстоятельствах происшествий
Альберт БОЙКОВ
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Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП Фото: СУ СК РФ по Тверской областиСледователи разбираются в обстоятельствах ЧП Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В воскресенье, 2 июня, в СУ СК РФ по Тверской области поступило сообщение о том, что в больницы Верхневолжья поступили две несовершеннолетних девочки с травмами.

Так, первое ЧП случилось в Лихославле, где пострадала девочка 2017 года рождения. Известно, что отец ребенка находясь с несовершеннолетней на втором этаже бани, поставил дочь на подоконник, чтобы вместе позвать её мать в дом. В этот момент окно было открыто, а на нем стояла москитная сетка. В один из моментов мужчина не уследил за дочерью, и она выпала с оконного проёма бани.

Следующее ЧП произошло в поселке Орша, где пострадала девочка 2015 года рождения. Ребенок был вместе с матерью, однако лишь только женщина отлучилась, потерпевшая залезла на кровать, потом на подоконник, а после выпала из открытого окна со второго этажа.

СУ СК РФ по Тверской области сообщает о том, что места ЧП осмотрены, проведены обследования семейно-бытовых условий малолетних, а также опрошены родственники и очевидцы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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