2019-06-03T09:12:11+03:00
Происшествия

В Твери девушка оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу

Угрозы жизни пешехода нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Иномарка сбила пешехода на "зебре"Иномарка сбила пешехода на "зебре"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 2 июня, в Пролетарском районе Твери.

21-летняя девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила иномарка «Opel Frontera», которая также двигалась на «зеленый» и поворачивала налево.

Признаков алкогольного опьянения у водителя на выявлено.

Девушка отделалась легкими ушибами, угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тверью пенсионер подпилил вышку сотовой связи, и конструкция упала рядом с рельсами Октябрьской железной дороги
В Твери перевернулась иномарка, пострадали два человека
Житель Тверской области заплатит штраф в 25 тысяч рублей за то, что оторвал погон и ударил полицейского
В Тверской области две несовершеннолетних девочки выпали из окон
Иномарка выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП в Тверской области
В понедельник без света останутся несколько домов в Центральном районе Твери
Под Тверью нашли и обезвредили артиллерийский снаряд
КВНщики из Тверской сельхозакадемии выступят в финале Премьер-лиги
В ДТП в Твери пострадал пьяный водитель электросамоката
В Твери мужчина разбился на мотоцикле
Житель Тверской области хранил наркотики у себя в квартире
Причину пожара в Калининском районе Тверской области установят следователи
В Тверской области вновь прогнозируют усиление ветра
Пенсионерка может оказаться в тюрьме за то, что обокрала в Твери маленькую девочку
В аварии с большегрузом в Тверской области пострадали 4 человека
Рекорд не побит: участники фестиваля по гидрофлаю в Тверской области не попали в Книгу рекордов Гиннесса
В усадьбе Берново Тверской области отмечают День Рождения Пушкина
В Тверской области из огня спасли мужчину
Подросток оказался на окраине Твери без сопровождения взрослых по вине водителя маршрутки
Подросток утонул в реке на границе Тверской и Смоленской областей
Пьяный маршрутчик возил пассажиров в Бежецке Тверской области
Паломники отправились в XXI Волжский Крестный ход от Истока Волги в Тверской области
Во Ржеве Тверской области обокрали автомобиль местного жителя
В Тверской области обокрали квартиру жителя Кашина
Оздоровительные лагеря Тверской области принимают первую смену детей
11-летняя девочка утонула на Нижне-Негочанском водохранилище в Тверской области
Следователи выясняют обстоятельства ЧП на реке Торопа в Тверской области
Хоккейный клуб «Динамо» из Твери восстановят в ВХЛ