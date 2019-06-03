В Твери девушка оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-03T09:12:11+03:00

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Авария произошла вечером, 2 июня, в Пролетарском районе Твери.

21-летняя девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила иномарка «Opel Frontera», которая также двигалась на «зеленый» и поворачивала налево.

Признаков алкогольного опьянения у водителя на выявлено.

Девушка отделалась легкими ушибами, угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU