В Твери девушка оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу
Угрозы жизни пешехода нет
Иномарка сбила пешехода на "зебре"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 2 июня, в Пролетарском районе Твери.
21-летняя девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила иномарка «Opel Frontera», которая также двигалась на «зеленый» и поворачивала налево.
Признаков алкогольного опьянения у водителя на выявлено.
Девушка отделалась легкими ушибами, угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU