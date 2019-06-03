2019-06-03T07:49:29+03:00
Звезды

КВНщики из Тверской сельхозакадемии выступят в финале Премьер-лиги

У ребят появился шанс сыграть в Высшей лиге
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские КВНщики вышли в финал Премьер-лиги Фото: kvn.ruТверские КВНщики вышли в финал Премьер-лиги Фото: kvn.ru
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Команда КВН «+7» из Твери сыграет в финале Премьер-лиги. Из 5 команд, которые выступали в полуфинале, тверские юмористы получили высшие баллы (10 из 10) за каждый конкурс и стали первыми в таблице.

Как сообщается на сайте Международной лиги КВН, команда из Твери погрузила зрителя в свою атмосферу практически моментально и профессионально. А после конкурса «Фристайл со звездой», где компанию команде составил приглашенный артист Шура, зал устроил овацию.

- Это особое умение — придумывать вишенку для выступления, которое само по себе является вишенкой и игры, и группы, - говорится в сообщении.

Напомним, команда «+7» - это студенты Тверской сельхозакадемии. Молодые люди уже завоевали сердца зрителей Премьер-лиги и теперь своими искрометными и остроумными шутками прокладывают себе дорогу в Высшую лигу.

Вместе с «+7» в финале Премьер-лиги сыграет команда "Я обиделась" из НГУ (Новосибирск), набравшая по итогам полуфинала 9,9 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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