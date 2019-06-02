В ДТП в Твери пострадал пьяный водитель электросамоката
Угрозы жизни нет
В Твери пострадал пьяный водитель электросамокатаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 2 июня, в Старой Константиновке на ул.Бюрюзовая д.7, сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.
38-летний водитель электросамоката с признаками алкогольного опьянения столкнулся с автомобилем "Нива Шевроле". У водителя "Нивы" признаки алкогольного опьянения не выявлены.
Водитель самоката получил легкие телесные повреждения. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU