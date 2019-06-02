2019-06-02T21:10:14+03:00
Происшествия

В ДТП в Твери пострадал пьяный водитель электросамоката

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери пострадал пьяный водитель электросамокатаВ Твери пострадал пьяный водитель электросамокатаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 2 июня, в Старой Константиновке на ул.Бюрюзовая д.7, сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

38-летний водитель электросамоката с признаками алкогольного опьянения столкнулся с автомобилем "Нива Шевроле". У водителя "Нивы" признаки алкогольного опьянения не выявлены.

Водитель самоката получил легкие телесные повреждения. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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